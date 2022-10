Modena, Tesser: "Stiamo bene, vogliamo vincere"

Alla vigilia di Pisa-Modena, mister Tesser ha parlato in conferenza stampa presentando la partita: “Arriviamo bene, fisicamente chi partirà domani dall’inizio non ha fatto minutaggio eccessivo a Cremona. Chi ha giocato oltre settanta minuti sarà a riposo, ma non ci saranno variazioni nella formazione rispetto alle settimane scorse. Non cambia nulla con Bonfanti al posto di Diaw, sono sfumature: Diaw attacca di più la profondità, ma lo fa anche Bonfanti. Dovremo essere propositivi, concentrati, cattivi e determinati; dimostrare di avere più fame di loro e avere l’atteggiamento giusto".

"Chiunque giochi ha la voglia di fare bene e io presto attenzione a questo. Poli e Panada staranno fuori. Cittadini sarà in panchina, risentirà l’aria del campionato ma non credo di poterlo utilizzare. Tremolada è un giocatore importante, quando ha girato la squadra, ha girato anche lui e ha fatto una grande prestazione. Quando non sta bene di testa o fisicamente, rende meno. Io l’ho sempre difeso perché conosco le sue qualità”.

“Loro partiranno forte, me lo aspetto perché lo fanno sempre. Cercano di tenere sempre un ritmo importante e ora hanno ritrovato l’allenatore che li ha guidati in Serie B. Ci sarà tanta gente, ma anche noi avremo i nostri tifosi e saranno numerosi quindi il fattore ambiente può avere rilevanza, come quando noi giochiamo davanti alla nostra curva. Loro cercheranno di fare la partita per provare a vincere, come sempre, ma anche noi vogliamo vincere per la nostra gente che ci seguirà in massa e fa sacrifici. Il Pisa è una squadra di valore e dovremo essere molto concentrati, in fiducia, ma con umiltà e senza leggerezza”.