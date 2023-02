Modena, Tesser: "Siamo in emergenza, ma non ci piangiamo addosso"

Mister Tesser ha presentato l'incontro di domani in casa della Reggina: "C sono tre punti in palio e andiamo a giocarci la partita. L’obiettivo è fare più punti possibili. Siamo ottavi perché stiamo facendo buone cose e ci alleniamo bene. Lottiamo partita per partita con grande fatica e dobbiamo solo continuare a lavorare bene e sodo. Una volta raggiunto il primo step della salvezza, se ci sarà lo spazio ci porremo altri obiettivi. Le parole le porta via il vento, i punti rimangono lì".

Sugli avversari ha poi aggiunto: "La Reggina è una squadra in salute, i risultati stanno andando loro contro, ma è una squadra forte con qualità importanti. Abbiamo detto tante volte che era la più forte e anche nell’ultima a Cittadella lo ha fatto vedere. Mi aspetto una partita particolarmente difficile e noi dovremo fare qualcosa di importante. Fabbian squalificato? È un interno di qualità, ma il loro gioco rimarrà invariato".

Tanti gli infortunati e gli assenti per influenza: "La situazione è critica in questo momento. A Brescia avevo difficoltà a scegliere chi mandare in tribuna. Domani avremo i tre portieri e un Primavera in panchina. Non partiranno nemmeno Armellino e Poli che hanno l’influenza. C’è un borderline che partirà comunque e anche Giovannini ad inizio settimana ha avuto l’influenza. Settimana comunque atipica perché abbiamo perso due giorni di allenamento avendo giocato domenica. Ma andiamo convinti di poter fare bene. Strizzolo ha rallentato, ma sta prendendo gli antinfiammatori".

"Più compatti nelle difficoltà? Non si tratta di fiducia, in questo momento pensiamo di aver fatto una rosa giusta per gli obiettivi, tutti i giocatori sono considerati importanti. Domani spero di vedere sul campo questo, che i giocatori si sentano in fiducia e lo spirito di gruppo deve essere al massimo. Non posso permettermi di gestire il gruppo. Ho gli uomini contati".