Modena, Tesser: "A Parma siamo stati squadra, dobbiamo esserlo anche domani"

Alla vigilia del derby estense tra Spal e Modena, mister Tesser ha parlato in conferenza stampa presentando l’incontro: “C’è qualche problemino e qualcuno non sarà convocato perciò si dovrà cambiare qualcosa per forza e anche qualcosa per scelta. A Parma siamo stati squadra, era obbligatorio, ed è obbligatorio anche domani. Non dobbiamo avere presunzione dopo la vittoria del ‘Tardini’.

“Bonfanti sta bene, è un giocatore abbastanza simile a Diaw quindi non sono complementari. Ma non è una debolezza avere due giocatori così, insieme possono dare più peso all’attacco. Coppolaro ha la febbre alta e non ci sarà, giocherà Oukhadda; Renzetti è confermato a sinistra. Gargiulo sta bene, si sta allenando molto e nel giro di una decina di giorni sarà a disposizione, poi ci sarà da valutare la parte medica e societaria”.

“La Spal è un avversario di qualità e nelle difficoltà darà qualcosa in più per uscirne. Ora ci concentriamo perché sarà una partita dura e difficile contro una squadra che dovrebbe stare nelle parti alte di classifica. Troveremo un campo pesante e sarà forse la prima volta in stagione. Hanno attaccanti molto forti nel gioco aereo, non ho visto problemi da parte loro. Sono molto forti, ma l’importante sarà quello che faremo noi”.