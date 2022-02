Modena, Tesser: "Il Teramo ha un gioco aggressivo, ma concede qualcosa"

Non c’è tempo di rifiatare per il Modena che domani è atteso dal Teramo nella seconda trasferta consecutiva e mister Tesser ha presentato la partita alla vigilia: “Il morale è buono, abbiamo esaminato la partita e fatto la nostra lettura, c’è soddisfazione per una vittoria su un campo non semplice. Ora ci aspetta un’altra partita altrettanto impegnativa e difficile. Il Teramo è una buona squadra, sta giocando bene e in maniera aggressiva, crea tantissimo, ma concede anche qualcosa. Giocano molto a pallone, sono bravi in mezzo al campo creando superiorità numerica e mettono in difficoltà tutte le avversarie. Col gioco molto offensivo che hanno qualcosina concedono, ma hanno buone qualità anche sulla trequarti”.

Per quanto riguarda la formazione: “Azzi potrebbe rifiatare, ma prima di toglierlo ci penso 100 volte perché anche quando non è nella giornata migliore può trovare la giocata determinante, come ha fatto a Viterbo. Ha meno lucidità ultimamente, però alla fine riesce a fare qualcosa di importante; tirerò le somme più tardi, sa anche lui di non essere al top ma è motivato come i suoi compagni. Pergreffi gioca ancora, perché non vogliamo rischiare Silvestri. Sui trequartisti ho più opzioni, Minesso rientrerà, il secondo lo devo ancora scegliere”.

Il momento è delicato, ma i risultati non stanno mancando; mister Tesser risponde così a chi critica gli attaccanti poco prolifici: “Stiamo vincendo, non possiamo non essere soddisfatti e andare sempre alla ricerca di qualcosa che manca. Questo serve solo a creare tensioni negative. Le punte stanno facendo pochi gol, ma anche all’inizio del campionato era così. Bisogna aiutarli e parlando di un problema delle punte non si fa del bene. Scarsella era capocannoniere già a dicembre, le punte fanno il loro lavoro, mi auguro facciano qualche gol in più, ma sono soddisfatto”.

Sulle problematiche dei tanti impegni vicini e sul duello con la Reggiana: “Nelle partite ravvicinate è difficile tenere concentrazione e adrenalina alte sempre. I numeri però sono impressionanti sia per noi che per i granata, questo duello è un bel logorio. Stiamo facendo qualcosa di veramente grande e importante e si consuma qualcosa in più a livello di energie, ma sentire tifosi e il seguito importante che abbiamo, dà energia e forza per guardare avanti. La capacità di chi rimane più in partita può essere determinante alla fine. Vincere ci deve dare forza, consapevoli che dobbiamo dare il meglio”.