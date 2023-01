Modena, Tesser: "Vogliamo questi tre punti"

Mister Tesser ha presentato così la trasferta di Terni: “E’ una partita che vale 3 punti, come tutte le altre, dove c’è la volontà da parte nostra di fare questi 3 punti in un campo difficile. Quello che conta sono i 95 minuti di domani”.

Sui problemi societari della Ternana: “Non ho letto di queste problematiche. L’unica cosa che posso dire è che, guardando le partite, li ho visti bene. A Reggio hanno perso 2-1, ma sono andati in vantaggio e sono andati vicini al 2-0, anche nelle precedenti partite hanno giocato bene. La Ternana è sicuramente una squadra di talento e qualità che è dentro i play off”.

Sugli avversari: “Ultimamente con Andreazzoli usa un sistema di gioco un po’ diverso, gioca con un 3-4-1-2. Al di la dell’avversario però conta come andiamo a giocare noi, quando lo abbiamo fatto vicino al 100% di solito è sempre andata bene. Le parole di Bandecchi all’andata? Io guardo solo il campo, magari i giocatori dentro di loro se le ricordano ancora. E’ passato già un po’ di tempo, pensiamo solo a giocare e basta”.

Sul lavoro svolto: “E’ stata una settimana buona e tranquilla un paio di giocatori si sono fermati per acciacchi o per l’influenza per un paio di giorni, ma alla fine ho tutti a disposizione meno Ponsi, che sta meglio, ma il medico ha deciso di reinserirlo in gruppo solo per la partita col Cagliari. Per il ruolo di trequartista, stanno bene sia Tremolada che Giovannini e anche lo stesso Falcinelli, è uno dei dubbi che scioglierò solo all’ultimo. Ne ho più o meno uno per ruolo legati anche agli acciacchi della settimana. Coppolaro o Oukhadda? Anche questo è uno di quei dubbi”.

(Fonte modenasportiva.it)