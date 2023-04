Modena, Tesser: "Il Venezia? Basta aprire wikipedia per vedere la qualità della rosa"

Mister Tesser ha parlato questa mattina in conferenza stampa per presentare il match tra Venezia e Modena: “Falcinelli domani fa l’ultima verifica, ma sta facendo da qualche giorno allenamento differenziato. Non ha problemi muscolari, però ha preso una grande botta sull’osso della caviglia. Non avendo lavorato in squadra sicuramente non partirà titolare. Ionita, Giovannini e Mosti sono in grande condizione e li tengo tutti in considerazione per sostituirlo. Ionita è un interno però recentemente ha giocato da trequartista quindi se dovesse capitare lo sfrutterò anche lì. In rifinitura domani deciderò”.

Ha parlato poi degli avversari: “Una squadra importante, basta aprire wikipedia per vedere la qualità della rosa del Venezia. Giocatori di qualità, che giocano a pallone, hanno tanta esperienza e una grandissima fisicità. Dobbiamo coprire bene e concedere pochi spazi. Attenzione particolare a giocatori come Johnsen e Pohjanpalo”.

“E’ straordinario l’esodo dei nostri tifosi a Venezia, figlio anche di un bellissimo rapporto con i nostri avversari. Dobbiamo ringraziare l’amore che hanno per la nostra squadra con le prestazioni. Speriamo di festeggiare il gemellaggio lunedì sul campo facendo una grande partita”.