Modena, Tesser: “Partite sempre più importanti, dovremo avere determinazione”

Dopo il pareggio interno contro il Siena nell’infrasettimanale di martedì un turno giocato in anticipo per i canarini che giocheranno domani alle 17.30 in casa della Vis Pesaro. Mister Tesser ha analizzato la trasferta alla vigilia: “Analizzando la partita con il Siena ci siamo concentrati sulla prima parte pensando alla partita che andremo a fare domani. C’è una parte morale e psicologica e poi c’è una parte tattica. Conta molto l’aspetto mentale, la nostra deve essere una squadra serena, in fiducia con una cattiveria e una determinazione feroci. La Vis Pesaro è squadra intensa e aggressiva ,non fa giocare gli avversari con il suo pressing altissimo; sono ben messi in campo, con una scelta ben precisa di identità. Sarà una partita importante perché diminuiscono sempre più i punti e le giornate, perciò bisogna sbagliare il meno possibile. Dobbiamo continuare a fare bene e a cercare la vittoria. Al di là di quello che faranno gli altri dopo, perché se faremo il massimo del risultato non dovremo guardare gli altri. Ci sarà da lottare fino in fondo e ogni partita sarà sempre più importante”.

Azzi squalificato, sulla fascia sinistra ci sarà quindi qualche novità: “Potrebbe giocare Renzetti, in questa fase conta tanto anche l’esperienza di chi è abituato a giocare certe partite. Si valutano anche le sfumature, quindi di pensieri ne ho fatti tanti. Silvestri sta bene, rientra e gioca; Tremolada ha avuto qualche problemino ma si è allenato bene oggi ed è a disposizione. Sarà una partita particolare, fisica, di grande intensità. La base di squadra rimane quella, non ci saranno cambiamenti importanti. I tifosi ci hanno sempre trascinato e cercheremo di non deluderli. I ragazzi li sentono e in quel ‘noi’ siamo compresi tutti, tifosi compresi e ci metteremo tutto il cuore per fare il meglio possibile”.