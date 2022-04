Tremolada: "E' magico, proprio come lo avevo immaginato"

Tremolada ha segnato il primo gol della serata e ha contribuito tutto l’anno alla promozione in Serie B: “E’ magico, è stato bellissimo, proprio come me lo ero immaginato quando ho firmato ad agosto. Quindi wow - aggiunge sognante -. Mi ero prefissato di arrivare in doppia cifra, mi sarebbe piaciuto fare più assist, ma li farò l’anno prossimo. Ci divertiremo, porteremo al ‘Braglia’ tanta gente per fare ancora qualcosa di straordinario e regalare gioia a queste persone incredibili. Ho avuto alcuni problemi fisici all’inizio e abituarsi alla C è stato difficile, poi c’erano tanti giocatori nuovi. Dopo Montevarchi ci siamo uniti e da lì siamo partiti”.

Sulla partita di questa sera: “C’era un po’ di tensione ad inizio partita per non aver ancora chiuso il campionato. Volevamo vincere in maniera importante e sbloccarla subito ha aiutato. La C è particolarmente fastidiosa. Questa gioia è importante, come altre, i momenti belli vanno goduti, sono momenti speciali e vincere così rende tutto magico. Il calore della gente è stato magico, ti fa sentire quando le cose vanno bene e quando vanno male, a me piace far divertire la gente e questa è una piazza speciale. Ogni volta che vincevamo pensavamo alla partita successiva e abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Unirci è stata la nostra vittoria più grande”.