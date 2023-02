Modena, Vaira: "Cittadini e Bonfanti? La società ha fatto muro per tenerli. Azzi e Gargiulo..."

Il ds canarino Davide Vaira ha parlato ad una settimana dalla chiusura del calciomercato che ha portato tre nuovi acquisti, alcune uscite anche improvvise e alcune conferme inaspettate: “Siamo moderatamente soddisfatti di quanto fatto. Gli obiettivi che avevamo erano tre: il primo di integrare e migliorare la rosa, il secondo di pulirla senza giocatori fuori lista e il terzo la sostenibilità economica del club. Ringrazio particolarmente la proprietà perché anche in questa sessione ha dimostrato quanta passione ci metta perché mi ha permesso di fare subito l’operazione di Strizzolo, perché pensavo che ne avessimo bisogno in maniera immediata e nonostante l’over in più la proprietà ha dato il benestare e siamo riusciti a resistere alle offerte arrivate per i nostri giocatori più interessanti. Non è stato facile e questo è un grande merito”.

“Quella di Gargiulo è stata una dinamica come tante. Il ragazzo ha manifestato la voglia di cambiare, ha influito anche l’infortunio per cui era entrato in un vortice di negatività. Sono convinto che sia forte e lo aveva dimostrato. Non tengo giocatori che non sono contenti. Ci siamo attivati e quando abbiamo capito che si poteva fare questo scambio ne abbiamo approfittato ma Gargiulo rimane un nostro patrimonio e vedremo cosa succederà. Mi auguro che farà un’ottima seconda parte di stagione a Pisa.

Sui nuovi arrivati: “Strizzolo, Ionita e Ferrarini sono giocatori che ci migliorano e che portano caratteristiche che ci mancavano. Strizzolo e Ionita anche tanta esperienza quindi penso che la rosa esca rinforzata”.

Cittadini e Bonfanti sono stati cercati da alcune società, ma alla fine sono rimasti: “Sono stati attenzionati da club importanti anche di Serie A e abbiamo passato qualche giorno di passione, ma grazie alla proprietà che ha fatto muro sono rimasti. Nel caso di Cittadini ringrazio anche l’Atalanta per la collaborazione. Non ci siamo voluti privare di ragazzi che sono fondamentali per il nostro percorso. Abiuso? non abbiamo mai pensato di portarlo indietro, ci crediamo tanto ed è un nostro patrimonio, ma ora sta facendo un percorso e rientrerà l’anno prossimo poi vedremo”.

“Cittadini è sempre stato incedibile, anche se qualcuno ce lo ha chiesto. E’ fondamentale per la nostra squadra ed è un Under. Trovarne un altro pari a lui come giovane in Italia è questi impossibile. Per Bonfanti hanno chiamato alcune squadre, hanno parlato anche di soldi, ma la nostra richiesta spaventava, ma perché non volevamo cederlo. Venderlo oggi vorrebbe dire portare a casa tanti soldi e sono contento di questo. Il valore che noi gli abbiamo dato a gennaio in estate sarà ancora più alto”.

Sul capitolo Azzi: “Una vera offerta non era mai arrivata in agosto. Solo chiacchiere, non sono mai arrivate mail o PEC. Club più importanti di noi e dirigenti più bravi di me dimostrano che gestire determinati casi non è facile, basti guardare all’Inter con Skriniar o alla Roma con Zaniolo. Dall’interno è un pochino più complicato. Paulo è stato fondamentale, aveva perso serenità e abbiamo trovato una soluzione dal punto di vista economico soddisfacente. Abbiamo ricavato la cifra corretta nel momento del mercato in cui lo abbiamo venduto. Il caos era scoppiato dopo Modena-Sassuolo, dopo una stagione in cui era stato l’idolo incontrastato. In quel momento c’era un entusiasmo dilagante e per noi rinunciare in quel momento era difficile e avremmo rinunciato solo in cambio di un’offerta irrinunciabile. E’ stato dato un prezzo, ma nessuno ha mai fatto un’offerta nemmeno per trattare. Ho parlato con diversi club e nessuno ha voluto chiuderla”.

Su De Maio, che sembrava dovesse essere in uscita: “La dichiarazione del suo procuratore è stata nel tentativo di provare a mandare un messaggio all’esterno, se qualcuno ne avesse avuto bisogno. Ma posso assicurare che Sebastien è ineccepibile, non sbaglia un comportamento o un allenamento, si è allineato a tutto tondo. E’ un professionista esemplare, è rimasto volentieri e noi lo abbiamo tenuto volentieri. Di conseguenza abbiamo mandato a giocare Piacentini perché al mister non piace tenere cinque centrali. Parlo con De Maio ed è quello che tende a fare più gruppo e mi dice che si trova bene in città.

Anche Giovannini era tra gli uscenti fino a fine 2022: “E’ un ragazzo importante, a livello numerico stava faticando ma ha fatto comunque sette o otto apparizioni nel suo primo campionato di Serie B. Stavamo facendo considerazioni per cercare di tutelare un nostro patrimonio, non era deciso che sarebbe uscito, volevamo valorizzarlo all’interno e l’infortunio di Tremolada è stato una chiave e al 27 dicembre era già deciso che sarebbe rimasto”.