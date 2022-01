Modena, Vaira: "Serve un protocollo che regolarizzi la situazione"

Serie A a parte quasi tutti in campionati stanno rinviando le partite di gennaio a causa dell’alto numero di positivi nei gruppi squadra e a causa, più in generale, della situazione pandemica che sta nuovamente preoccupando l’Italia. Anche il Modena ha alcuni giocatori positivi, come tante altre squadre di Serie C, pertanto la Lega Pro ha rimandato anche la terza giornata del girone di ritorno dopo aver inizialmente rinviato solo la seconda. Il ds canarino Vaira ha parlato della situazione attraverso il sito ufficiale del Modena: “In questo momento rimandare anche questa giornata di campionato è la soluzione migliore, poi strada facendo servirà un protocollo che regolarizzi la situazione per non essere in mano alle Asl regionali, è importante che il Governo intervenga su questo punto il prima possibile. Non è una situazione facile, noi, come tutte le altre squadre, stiamo cercando di organizzarci al meglio per mantenere la forma. Non si possono fare amichevoli e diventeranno molto utili le partitelle in famiglia per tenere vivo il gruppo dal punto di vista agonistico. Ognuno di noi spera che tutto questo passi il prima possibile”.