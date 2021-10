Juventus - Sassuolo 1 - 2, le pagelle | Ancora in gol Frattesi, bene Ayhan

Ecco le pagelle di Juventus-Sassuolo 1-2.

JUVENTUS (4-4-2): Perin 6; Danilo 6 (80′ Kulusevski s.v.), Bonucci 6.5, De Ligt 6.5, De Sciglio s.v. (12′ Alex Sandro 6.5); Chiesa 6, McKennie 7, Locatelli 6.5 (80′ Arthur s.v.), Rabiot 6 (46′ Cuadrado 6.5); Dybala 6.5, Morata 6 (63′ Kaio Jorge 6).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Muldur 6.5 (86’ Harroui s.v.), Ayhan 7, Ferrari 6, Rogerio 6.5; Frattesi 7.5 (72′ Toljan s.v.), Lopez 7.5; Berardi 7, Raspadori 6.5 (62′ Scamacca s.v.), Traoré 7 (86’ Chiriches s.v.); Defrel 6.5 (72′ Henrique s.v.).

MIGLIORI TODAY

FRATTESI 7.5 - Ancora una grande partita del centrocampista, premiato per la seconda gara consecutiva con il gol. La sua imbucata è perfetta, così come il tiro. A centrocampo non si risparmia mai, recupera tanti palloni ed è costretto ad uscire per un problema fisico a venti minuti dalla fine.

LOPEZ 7.5 - E' ormai indispensabile per questo Sassuolo, per tutto il lavoro che fa. Il suo gol al 95' vale un punto intero in più nel voto.

AYHAN 7 - E’ sicuramente il migliore in difesa, non fa rimpiangere Chiriches. Salva un gol fatto sulla linea e sventa tante occasioni dei bianconeri con grande senso della posizione e sicurezza.