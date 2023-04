La Pieve Nonantola - Agazzanese 1 - 2 | I granata tornano a rischiare

Sconfitta per La Pieve Nonantola che in casa cede il passo all’Agazzanese in piena lotta per la seconda posizione. I granata tornano così a rischiare di dover disputare i play out per rimanere in categoria, anche se attualmente, a due giornate dalla fine, sarebbero salvi.

Il primo tempo è stato combattuto e la squadra di casa è riuscita ad arginare i piacentini. Nella ripresa poi la squadra modenese è passata in vantaggio con la rete di Rizzo al 68’, ma quando sembrava ormai fatta, l’Agazzanese ha pareggiato i conti all’84’ con Forbiti. Solo tre minuti più tardi è stato un calcio di rigore concesso agli ospiti a costare caro alla Pieve. Sul dischetto si è presentato Mastrototaro che non ha sbagliato, ribaltando così il risultato.