La Pieve Nonantola - Atletico SPM 5 - 1 | Il poker di Cheli inguaia l'Atletico

Goleada della capolista La Pieve, già promossa da varie settimane, ai danni di un Atletico SPM che torna nella palude dei play out, ad poggi da disputare contro la Centese. Il vantaggio dei granata arriva al 15’ quando Rizzo viene atterrato in area e l’arbitro concede calcio di rigore: sul dischetto si presenta Cheli che non sbaglia ed è 1-0.

Risponde la squadra di San Cesario al 23’ con Romagnoli che però trova una grande parata di Ortensi. Il raddoppio dei padroni di casa arriva al 27’ ancora con Cheli che riceve da Serafini, salta la difesa avversaria e va a insaccare. Al 35’ la partita è già sul 3-0 quando Rizzo recupera palla su un errore in rinvio di D’Arca, calcia in porta, il portiere respinge sui piedi di Cheli che in tap in fa tripletta.

Accorcia poi le distanze l’Atletico SPM al 41’ con una bella punizione dal limite di Morotti che la infila sotto l’incrocio dei pali. Nella ripresa La Pieve si rimette sotto al 48’ arriva già il poker, ancora con la firma di Cheli che calcia trovando una deviazione fortunata. Al 65’ Monaco colpisce un palo, poi al 71’ arriva la ‘manita’ per i granata che vanno ancora a segno con Rizzo, servito bene da Diallo. Al 75’ Morotti colpisce un palo, ma il match termina 5-1.