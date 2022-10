La Pieve Nonantola - Borgo San Donnino 2 - 1 | Rizzo abbatte la corazzata biancazzurra

Squadra in casa

Squadra in casa La Pieve Nonantola

Bellissima vittoria de La Pieve Nonantola che vince contro una squadra in lizza per la vittoria finale, ovvero il Borgo San Donnino. La prima occasione è per i parmensi al 7’, ma il pallonetto di Martinez esce di pochissimo. La prima mezzora è dei biancazzurri che cercano senza trovarlo il vantaggio, poi comincia a cresce la squadra di casa che si fa vedere nell’area avversaria.

Poi è ancora il Borgo a proporsi con Storchi che impegna Ortensi in una bella parata e il primo tempo si chiude a reti inviolate. Nella ripresa partenza lampo dei granata che dopo appena 14 secondi trovano il vantaggio con Rizzo di testa.

La reazione dei parmensi è immediata e al 53’ arriva il pareggio quando Teggi commette un fallo di mano in area ed è rigore: sul dischetto va Martinez che non sbaglia ed è 1-1. La partita poi procede equilibrata fino al 67’ quando La Pieve torna in vantaggio ancora con Rizzo che su calcio di punizione dai trenta metri trova un gol pazzesco che decide il risultato finale.