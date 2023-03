La Pieve Nonantola - Campagnola 0 - 2 | Granata sconfitti anche dal fanalino di coda

Niente da fare per La Pieve Nonantola che continua la sua serie di sconfitte e in casa lascia campo anche al fanalino di coda Campagnola che, nonostante questa vittoria, va verso la retrocessione diretta. Il match viene sbloccato al 28’ dopo una prima fase di studio quando i granata commettono un fallo in area ed è calcio di rigore per i rosanero.

Sul dischetto va Patricio Jorge Sgro che non sbaglia e porta avanti i reggiani. A tagliare però definitivamente le gambe ai padroni di casa è la rete firmata da Roversi al 46’ del primo tempo, nel minuto di recupero della prima frazione di gioco. Nella ripresa infatti La Pieve non riesce più a recuperare e il finale è di 0-2.