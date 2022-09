La Pieve Nonantola -Castellana Fontana 1 - 0 | Prima vittoria per i granata nello scontro diretto coi piacentini

Prima vittoria per La Pieve Nonantola nella quinta di campionato che coincide con lo scontro diretto per la salvezza contro un’altra neopromossa, il Castellana Fontana, che rimane indietro ancora con un punto solo. Il primo tentativo per i granata arriva al 17’ con Erihioui che viene servito bene da Diallo, ma Marabelli libera.

Al 32’ ancora vicini al gol i modenesi che portano Ferrari al tiro diretto verso l’angolo alla sinistra di Castagnetti che è bravissimo ad arrivarci. Grande parata anche di Ortensi al 34’ quando deve deviare in corner un tiro di Gioria. Ad inizio ripresa brividi per La Pieve quando al 48’ Caputo colpisce un palo, poi al 53’ arriva il vantaggio per i granata quando Marabelli commette fallo di mano in area ed è rigore: sul dischetto va Ferrari che non sbaglia.

Nell’ultima mezzora si alternano le occasioni da una parte e dall’altra, ma nessuna è veramente pericolosa e il match termina con la vittoria dei modenesi.