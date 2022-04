La Pieve Nonantola - Castelnuovo 3 - 1 | Granata sempre più in alto, i blues sono nei guai

Vince ancora La Pieve Nonantola che inguaia il Castelnuovo, finito dentro al quartultimo posto in zona play out. Il primo tempo è equilibrato e i granata trovano il vantaggio a pochi istanti dall’intervallo con Lupusor. Il momento è delicato e i blues sembrano accusare il colpo, tanto che appena entrati in campo per la ripresa, i padroni di casa trovano il raddoppio con Ferrari al 50’ su rigore. Arriva allora la reazione del Castelnuovo che accorcia le distanze al 57’ con Fontanesi, ma al 63’ La Pieve chiude definitivamente il risultato con la rete di Rizzo che vale il 3-1 finale.