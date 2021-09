La Pieve Nonantola - Casumaro 2 - 0 | Punteggio pieno per la squadra di Barbi

Bella vittoria casalinga de La Pieve Nonantola che batte per 2-0 i ferraresi del Casumaro. Parte bene fin da subito la squadra di casa che costruisce buone occasioni al 20’ con Cheli che viene atterrato da un avversario e al 25’ con Erihoui che calcia alto. Per vedere i gol bisogna aspettare il secondo tempo quando Sghedoni, al 65’, di testa insacca un bellissimo cross di Diallo. Continua a macinare gioco La Pieve che vuole vincere a tutti i costi e al 91’ arriva il gol del raddoppio che non lascia più scampo agli avversari: Azzouzi scambia bene al limite con due compagni, per poi arrivare a calciare in rete battendo Macchi. Esce a punteggio pieno dalla seconda giornata di campionato la squadra di Barbi.