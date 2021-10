La Pieve Nonantola - Cavezzo 2 - 1 | Tutto nel secondo tempo

Vince ancora La Pieve Nonantola che ha la meglio su un buon Cavezzo. Partono forte i padroni di casa che creano buone occasioni al 15’ con Diallo e al 21’ con Rizzo che crossa al centro ma nessuno arriva sul pallone. Parata di Schiuma al 24’ su Cheli che salva il risultato; di nuovo si fa vedere il portiere del Cavezzo al 27’ quando Lupusor calcia da fuori. Alla mezzora si fa vedere anche il Cavezzo con El Madi che viene anticipato da Diallo. Termina a reti inviolate il primo tempo. Nella ripresa riparte forte La Pieve che impegna ancora una paio di volte Schiuma prima di riuscire a sbloccare il risultato al 63’ con Cheli che trova una deviazione di un avversario su un tiro da posizione defilata che entra poi in rete. Raddoppiano poi i padroni di casa al 74’ quando Rizzo calcia forte dal limite e batte Schiuma. Accorcia le distanze Guidetti da distanza ravvicinatissima all’87’, ma ormai non c’è più tempo per recuperare.