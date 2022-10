La Pieve Nonantola - Cittadella Vis Modena 1 - 0 | Prima sconfitta per il Citta, La Pieve di misura resiste fino al 90'

Grande giornata per La Pieve Nonantola che tra le mura amiche si impone sul Cittadella Vis Modena procurando la prima sconfitta stagionale alla corazzata di mister Cattani. A provarci per primi sono i padroni di casa con Paltrinieri che impensierisce Galeazzi dal limite dell’area ma l’estremo difensore si tuffa e devia in corner.

Risponde il Citta con un’ottima combinazione tra Boilini e Falanelli sulla sinistra, il primo entra in area, ma quando sta per calciare viene atterrato e l’arbitro lascia correre. Arriva la doccia fredda poi per il Cittadella: La Pieve passa in vantaggio con Ruopolo che batte Galeazzi di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato al 18’.

La squadra ospite deve fare poi a meno di Falanelli, costretto ad uscire anzitempo a causa di un infortunio, al suo posto entra Luca Esposito. La Pieve sfiora poi il raddoppio con Guerzoni che ci prova da posizione defilata: palla alta. Prova a cercare il pareggio il Citta che va vicinissimo al gol quando Pampaloni calcia un buon corner, Aldrovandi svetta di testa, ma Ortensi nega la gioia del gol con una parata miracolosa.

Nella ripresa il Citta si butta in avanti con Boilini che prova ad impensierire Ortensi ma l’estremo difensore manda in corner. Cross dalla sinistra per Ridolfi, l’attaccante viene atterrato da un’uscita di Ortensi ma il direttore di gara lascia correre anche in questa occasione fischiando fallo in attacco. La Pieve torna vicina al raddoppio con Teggi: la palla prende una strana traiettoria ed esce sul fondo a fil di palo.

Si fa vedere anche Esposito dal centro sinistra, nessun problema per Ortensi. Il Cittadella rimane poi in dieci uomini a causa dell’espulsione di Massimo Conte. L’attaccante abbandona il campo per doppia ammonizione per gioco pericoloso. Dopo cinque minuti di recupero termina la sfida tra La Pieve Nonantola e Cittadella Vis Modena.