La Pieve Nonantola - Colorno 2 - 3 | Rimandati i granata che conquistano due rigori ma perdono

Sconfitta alla prima in Eccellenza per La Pieve Nonantola che si avvicina al pareggio senza riuscire nell'impresa. Il Colorno schiera un 3-4-1-2, mentre gli i padronid di casa si dispongono con un 3-5-2. La partita si sblocca al 26’ quando Faye fa un bel cross per Altinier che con un destro chirurgico batte il portiere avversario. I modenesi trovano il pareggio al 34’ quando Minutolo atterra un avversario in area e Ferrara va sul dischetto e non sbaglia. Al 39’ torna in vantaggio il Colorno con Altinier che fa doppietta mettendo in rete un assist si Giovannini. Nella ripresa i gialloverdi allungano con Giovanni che con una bella serpentina arriva davanti alla porta e la mette a fil di palo. Poi La Pieve accorcia con un altro rigore causato da Illari e viene trasformato all’87’ ancora da Ferrara. Per il Colorno Vincenzi colpisce un palo, ma il risultato rimane fermo sul 2-3 al triplice fischio.