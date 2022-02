La Pieve Nonantola - Fiorano 3 - 0 | I granata ripartono alla grande, difficoltà per gli ospiti

Ritorna in campo nel 2022 e riprende con una vittoria La Pieve Nonantola che si avvia in solitaria alla vittoria del Girone C di Promozione. Contro il Fiorano i granata calano un tris e si portano a diciassette punti dalla seconda, mentre gli ospiti vengono agganciati dalla quintultima. Il match parte equilibrato, poi dopo il quarto d’ora di gioco i nonantolani iniziano a macinare e al 20’ sono costretti al primo cambio per l’infortunio di capitan Modica che lascia il posto a Teocoli.

Questo non abbatte la squadra di Barbi che al 32’ trova il vantaggio con Diallo che di testa insacca un pallone vagante in area da distanza ravvicinata. Quando mancano pochi secondi alla fine del primo tempo, La Pieve raddoppia quando Fabbri commette fallo su Rizzo in area ed è calcio di rigore: sul dischetto va Cheli che trasforma ed è 2-0.

Il secondo tempo è sulla falsa riga del primo, con i granata che dominano e cercano di chiudere la partita riuscendoci al 65’ con Ruopolo che calcia dal limite dell’area e batte Antonioni. Prova poi la reazione il Fiorano al 70’ con Fennino, ma Ortensi para. All’83’ viene chiamato in causa per la seconda volta il portiere di casa che para bene un tiro di Messori e così termina il match.