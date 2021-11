La Pieve Nonantola - Ganaceto 5 - 1 | Vantaggio degli ospiti, poi i granata dilagano

Ennesima grande prova di forza de La Pieve Nonantola che vince lo scontro diretto con il Ganaceto segnando una cinquina, mentre gli ospiti trovano solo il gol della bandiera. I granata trovano la quinta vittoria consecutiva, mentre per il Ganaceto si è trattato della terza sconfitta nelle ultime tre partite. A passare in vantaggio sono stati però proprio gli ospiti al 9’ quando Teggi, servito al centro dell’area da Mazzini, segna senza grandi problemi da due passi. Il pareggio dei padroni di casa arriva già al 17’ su calcio di rigore concesso per il fallo di Boschetti su Lupusor: sul dischetto va Cheli che non sbaglia.

Dieci minuti più tardi i granata trovano il vantaggio quando Rizzo dal limite dell’area segna con un bellissimo tiro a giro. Passano due minuti e Cheli trova la doppietta personale trovandosi solo davanti a Bacciocchi servito da Lupusor. E’ un monologo ora fino al termine del primo tempo. Nella ripresa si ricomincia con lo stesso copione, con La Pieve che non si accontenta e continua ad attaccare trovando il quarto gol al 76’ con Prandi appena entrato che di testa mentre in rete un cross di Rizzo, poi al 94’ arriva anche la cinquina firmata da Napoletano che insacca senza problemi un cross di Tudini.