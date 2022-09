La Pieve Nonantola - Nibbiano&Valtidone 1 - 1 | Punto d'oro dei granata contro la corazzata piacentina

Primo punto in classifica per La Pieve Nonantola che trova un pareggio meritato e importantissimo contro una corazzata come il Nibbiano&Valtidone. Partono bene i granata che si fanno subito vedere con una combinazione tra Rizzo e Teggi che non porta però a nulla. Al 16’ arriva la stangata con la reazione dei piacentini che passano in vantaggio con Lancellotti che riceve dalla destra e calciando a giro la mette in rete.

I padroni di casa non si abbattono però e trovano il pareggio due minuti più tardi con grande carattere: Diallo scende sulla sinistra e crossa al centro per Erihoui che appoggia in rete. Il primo tempo rimane poi in equilibrio fino al 44’ quando Diallo commette il secondo fallo da ammonizione e viene espulso lasciando i suoi in inferiorità numerica per oltre un tempo.

Nella ripresa allora i piacentini provano ad approfittarne per cercare la vittoria e cominciano ad effettuare un lungo ed estenuante possesso palla che continua però a infrangersi contro la solida difesa di casa. I granata tentano qualche contropiede senza troppa convinzione e il finale è 1-1.