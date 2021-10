La Pieve Nonantola - Persiceto 4 - 0 | I granata si rialzano subito e dominano sui bolognesi

Ricomincia la marcia della Pieve che passeggia sul Persiceto vincendo per 4-0. Cominciano subito le occasioni per i padroni di casa che non trovano però lo spunto giusto fino al 19’ quando Cheli viene atterrato in area ed è calcio di rigore: sul dischetto va Ferrari che non sbaglia. Al 23’ arriva già il raddoppio per La Pieve che mette la partita già su binari ben precisi: Cheli dalla sinistra trova un tiro a incrociare che non lascia scampo a Desii.

Al 44’ occasionassima per chiudere definitivamente il risultato già nel primo tempo, ma il tiro di Rizzo viene salvato sulla linea di porta da Bonsangue. Al 45’ ci prova anche Marra che colpisce la traversa. Nella ripresa riprende a spingere la squadra di casa e al 59’ arriva il terzo gol con Rizzo che scambia con Cheli e dal limite calcia battendo ancora Desii. Non molla ancora La Pieve che dopo alcune buone occasioni su cui arrivano le parate del portiere avversario, trova il poker all’87’ con Diallo che viene servito da Ferrari e tu per tu con Desii non sbaglia.