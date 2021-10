La Pieve Nonantola - Polinago 0 - 2 | Prima caduta dei granata, i gialloblù si avvicinano in classifica

Cade La Pieve Nonantola che perde la sua prima partita stagionale e fa avvicinare il Polinago in classifica, ora a soli due punti. I ritmi tra le due modenesi sono alti fin da subito e al 7’ i padroni di casa vanno già vicini al gol quando Tudini crossa al centro per Cheli che di testa manda di poco alto. Al 13’ risponde il Polinago con Rosi che calcia da fuori per sorprendere Ortensi che però è attendo e manda in angolo. Ancora Ortensi chiamato in causa solo tre minuti più tardi su Nadiri che calcia dal limite.

Doppia occasione della Pieve al 19’ e al 31’ con Rizzo che prima impegna Brambilla e poi calcia di pochissimo fuori. Nella ripresa partono forte gli ospiti e al 61’ passano in vantaggio con Bernardo ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 67’ poi lo stesso Bernardo di testa supera Ortensi mandando in rete un calcio d’angolo. E’ solo Polinago ora e all’82’ arriva anche il raddoppio che chiude la partita quando Mediani fa una rovesciata da cineteca e il risultato non cambia più nonostante la reazione della Pieve nel finale.