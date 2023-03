La Pieve Nonantola - Real Formigine 0 - 0 | Pari e patta nel derby modenese

Squadra in casa

Squadra in casa La Pieve Nonantola

Scialbo 0-0 tra La Pieve Nonantola e Real Formigine, due squadre che hanno spinto tanto nella prima parte di stagione, poi i granata hanno tirato i remi in barca arrivando anche a rischiare per la salvezza, mentre i verdeblù sono saldamente al quinto posto in classifica. Al termine di un match equilibrato giocato nel turno infrasettimanale, le due formazioni hanno portato a casa un punto a testa.