La Pieve Nonantola - Rolo 0 - 3 | Tunnel senza fine per i granata

Caduta senza fine per La Pieve Nonantola che perde ancora e si avvicina in maniera veramente pericolosa ai play out che ora distano solo cinque punti. Tra le mura amiche i granata subiscono tre reti dai diretti concorrenti del Rolo che scavalcano la Pieve in classifica.

A sbloccare il match è Galli all’11’, poi dopo appena sei minuti raddoppia Fiocchi per gli ospiti e al 25’ la partita è già chiusa quando Puglisi mette a segno il tris. La Pieve non riesce a trovare la reazione giusta per rimontare, mentre i reggiani devono solo controllare il risultato fino al triplice fischio.