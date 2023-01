La Pieve Nonantola - Sasso Marconi 0 - 1 | I granata non sanno più fare punti

Non si ferma l’incubo de La Pieve Nonantola che infila ancora una sconfitta e deve ancora trovare i primi punti in questo 2023. Dopo un girone di andata sorprendente, ora i granata non riescono più a trovare la via della vittoria e nemmeno quella del pareggio. Un andazzo che potrebbe costare caro se non viene velocemente invertito.

Oggi la squadra di Nonantola ha perso in casa contro un Sasso Marconi che ha così raggiunto in classifica gli avversari di giornata. A decidere l’incontro è stata la rete di Ismajli al 30’ a cui La Pieve non è riuscita più a reagire.