La Pieve Nonantola - Solierese 2 - 0 | Dominano i granata in campo e in classifica

Vince ancora La Pieve Nonantola che rimane in vetta alla classifica grazie al 2-0 maturato in casa contro la Solierese. Al 9’ ci provano già i padroni di casa con Ferrari che su punizione impegna Carpi. Ancora il portiere ospite chiamato in causa al 15’ da Sghedoni che di testa trova l’angolino basso, ma il numero uno della Solierese ci arriva superandosi. Si fanno vedere poi gli ospiti al 33’ con Mariani che ci prova dal dischetto e trova Ortensi attento.

Nel finale di primo tempo La Pieve spinge, impegnando ancora due volte Carpi che è sicuramente il migliore in campo dei suoi, ma il primo tempo termina 0-0. Nella ripresa non passa molto prima che i granata vadano in vantaggio al 51’ con Rizzo che in rovesciata mette in rete un bel cross di Ferrari. Al 62’ Barrasso atterra Cheli in area ed è rigore per la squadra di Nonantola: sul dischetto va Ferrari che non sbaglia. All’81’ prova a riaprirla Shpijati, ma Ortensi blocca il tentativo e il match termina 2-0.