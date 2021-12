La Pieve Nonantola - Virtus Camposanto 1 - 0 | Ottava vittoria per i granata, decide Rizzo

Ottava vittoria consecutiva per La Pieve Nonantola che come un martello comincia nel migliore dei modi il girone di ritorno. Proprio come all’andata a conquistare i tre punti sono stati i granata contro la Virtus Camposanto che aveva riposato domenica scorsa. Il match è equilibrato nei primi minuti, poi al 10’ arriva una punizione di Rizzo che impensierisce Xhoxha costretto a parare in due tempi. Risponde la squadra ospite al 21’ con una punizione di Pellacani dal limite, ma anche in questo caso il portiere riesce a parare.

Quando ormai il primo tempo stava volgendo al termine è arrivato il gol per La Pieve, firmato da Rizzo che trova un bel tiro a giro che si infila sotto l’incrocio dei pali dove Xhoxha non può arrivare. Nella ripresa continua a spingere per chiudere il risultato la squadra di Barbi e al 50’ ancora Rizzo ci prova di testa, ma il pallone esce di pochissimo sopra alla traversa. Possibilità di pareggiare per la Virtus Camposanto al 67’ con Pellacani che si trova un bel pallone tra i piedi al centro dell’area, ma Ortensi si supera e manda in angolo. Continuano poi senza troppa insistenza le occasioni da una parte e dall’altra e così il finale è 1-0, deciso dal colpo vincente di Rizzo.