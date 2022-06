Stadio 'Braglia', i primi lavori saranno terminati la prossima settimana

Procedono i lavori allo stadio ‘Braglia’ dove all’esterno sono già stati installati due container che serviranno come uffici per il Var la cui centrale è a Lissone. Nella stessa zona verranno messi i mezzi per la televisione ed il parcheggio verrà chiuso per consentire l’accesso di camion e furgoni. Per quando riguarda la zona della sala stampa, le parti comuni saranno chiuse col cartongesso per isolare la sala conferenze dalla zona delle televisioni evitando così interferenze e disturbi tra le due zone. Verrà inoltre potenziato l’impianto di amplificazione e sarà posizionato un microfono in sala stampa a disposizione per le domande dei giornalisti, oltre ad un mixer a cui si attaccheranno le televisioni per prendere il segnale audio dal tavolo. Questi lavori saranno ultimati nella prima settimana di luglio.

Nella Mixed Zone verranno creati sei box per le televisioni, ognuno di questi isolato acusticamente ed illuminato. In tutta l’area stampa inoltre è stato tolto il telo ormai ingiallito dal soffitto e montato un cartongesso che verrà ridipinto dando ancora più luce all’intera area. Nello spogliatoio del Modena sono state rifatte le docce e la vasca. Verranno poi allestiti armadietti e arredi più moderni rispetto agli arredi attuali che sono piuttosto datati. Il tunnel verrà rimodernato e impreziosito con le tinte giallo e blu, in cima alle scale verrà dipinto il canarino nuovo simbolo del club. La palestra situata di fianco al tunnel verrà bonificata dall’umidità e dall’usura del tempo. E’ inagibile da parecchi anni e questi saranno gli ultimi lavori ad essere ultimati.