Lazio-Sassuolo 1-1 | Finisce in pareggio l'ultima in Serie A del Sassuolo, Viti risponde a Zaccagni

Chiude con un pareggio il Sassuolo contro la Lazio, è 1 a 1 all'Olimpico, Viti risponde a Zaccagni, i neroverdi salutano la Serie A con un pareggio sul campo di una big mentre sugli altri campi retrocede anche il Frosinone oltre ai neroverdi e la Salernitana.

Parte forte la Lazio che ha un'occasione con Hysaj che al 3' davanti a Cragno centra il portiere neroverde. Il Sassuolo prova a reagire, trascinato da Mulattieri che ci prova da fuori in più occasioni ma a sfiorare il gol è ancora la Lazio con Kamada che impegna Cragno in un'altra parata. La ripresa comincia a ritmi bassi, a passare in vantaggio alla prima occasione alla Lazio è Zaccagni al 60' che con una punizione dalla distanza disegna una traiettoria che inganna Cragno. Reagisce subito il Sassuolo che pareggia al 67' con Viti che insacca sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nel finale la Lazio controlla il gioco alla ricerca del gol vittoria, l'unica occasione arriva sui piedi di Immobile che viene chiuso da Cragno.

Lazio - Sassuolo 1 a 1 (0 a 0)

Lazio (3-4-2-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila; Hysaj, Vecino (8'st Felipe Anderson), Rovella (8'st Guendouzi), Pellegrini (26'st Lazzari); Kamada, Zaccagni (45'st Pedro); Castellanos (26'st Immobile). A disp.: Mandas, Renzetti, Cataldi, Isaksen, Luis Alberto, Gonzalez. All.: Tudor.

Sassuolo (3-5-2): Cragno; Erlic, Viti, Ferrari; Missori (44'st Holmgren Pedersen), Obiang, Lipani (38'st Lipani), Thorstvedt, Doig (30'st Toljan); Volpato (30'st Lauriente), Mulattieri (38'st Pinamonti). A disp.: Bajrami, Ceide, Kumbulla, Boloca, Scacchetti, Tressoldi, Defrel, Abubakar. All.: Ballardini.

Arbitro: Tremolada di Monza, assistenti Del Giovane e Moro, 4° uomo Collu, VAR Gariglia e AVAR Serra.

Reti: 15'st Zaccagni (L), 22'st Viti (S).

Note: 0' e 4' di recupero. Ammoniti Kamada, Zaccagni e Guendouzi nella Lazio e Volpato nel Sassuolo.