Lazio - Sassuolo 2 - 0 | I neroverdi pagano una partenza sottotono

Non riesce la magia della rimonta questa volta ai neroverdi che partono senza troppa convinzione, poi crescono con il passare dei minuti, ma non trovano il pareggio e nel finale la Lazio raddoppia.

IL MATCH - Parte fortissimo la Lazio che sembra avere più motivazioni e si procura subito una doppia occasione non fruttata. Risponde però il Sassuolo con il solito Berardi che calcia però fuori dallo specchio. Va in rete la squadra di casa con Immobile al 7’, ma il VAR poi annulla la rete per fuorigioco. Continua a spingere la squadra di Sarri e al 14’ trova il vantaggio con Felipe Anderson che sul filo del fuorigioco riceve il lancio di Marcos Antonio e beffa Consigli in uscita. Il Sassuolo accusa il colpo e fatica a uscire, mentre la Lazio cerca il raddoppio insistentemente con Zaccagni senza trovarlo. Dopo la mezzora prova a farsi vedere anche la squadra di Dionisi con Henrique, ma non succede praticamente più nulla fino all’intervallo, a parte la sostituzione di Vecino per infortunio: al suo posto entra Milinkovic-Savic. Al quarto minuto di recupero poi Frattesi colpisce un incrocio dei pali incredibile con una gran botta da sotto misura, dopo il cross perfetto di Domenico Berardi. Nella ripresa sembra partire meglio il Sassuolo che cerca il pareggio con Obiang al 49’, poi è tutto un botta e risposta. Anche Defrel ha una buona occasione ma da posizione troppo defilata e il pallone esce. Blocca a terra Provedel su Berardi al 70’, poi ancora su Bajrami al 75’. Si rivede poi la Lazio nel finale e all’88’ è Basic a provarci senza trovare la porta. Finale di fuoco per i neroverdi che prendono a pallonate la porta di Provedel, ma la sfortuna non li assiste. Così al 92’ arriva il raddoppio della Lazio quando

LAZIO: Provedel, Lazzari, Casale, Patric, Marusic (68′ Hysaj), Vecino (45′ Milinkovic-Savic), Marcos Antonio (73′ Basic), Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile (68′ Pedro), Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Radu, Gila, Romero, Bertini, Fares, Cancellieri. All.: Maurizio Sarri.

SASSUOLO: Consigli, Zortea (72′ Toljan), Tressoldi (88’ Erlic), Ferrari, Rogerio, Frattesi, Obiang (81’ Thorstvedt), Henrique, Berardi, Defrel (72′ Alvarez), Laurienté (46′ Bajrami). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Romagna, Erlic, Harroui, Thorstvedt, Ceide. All.: Alessio Dionisi.

ARBITRO: sig. Irrati di Pistoia.

RETI: 14′ Felipe Anderson, 92' Immobile

NOTE: ammoniti Laurienté, Luis Alberto, Berardi, Tressoldi, Zortea, Marusic, Toljan. Dionisi dalla panchina.