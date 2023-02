Lecce - Sassuolo 0 - 1, le pagelle | Berardi sempre decisivo

Squadra in casa

Ecco le pagelle di Lecce-Sassuolo 0-1:

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6, Baschirotto 5.5, Tuia 6, Gallo 5.5; Blin 5.5 (73′ Gonzalez s.v.), Hjulmand 5, Maleh 5.5 (79′ Askildsen s.v.); Strefezza 6.5, Ceesay 5 (46′ Colombo 5.5), Banda 6 (46′ Oudin 5.5).

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Zortea 6.5, Erlic 6.5, Tressoldi 7, Rogerio 7; Frattesi 5.5 (60′ Thorstvedt 7), Obiang 6 (60′ Lopez 6), Henrique 6; Berardi 7 (94’ Ferrari s.v.), Defrel 5.5 (60′ Pinamonti s.v.), Bajrami 6.5 (83′ Ceide s.v.).

MILGIORI TODAY

BERARDI 7 - E’ sempre l’uomo più pericoloso e più “attaccato” dagli avversari. I corner sono sicuramente una delle sue armi vincenti e da uno di questi nasce l’assist vincente per la rete del vantaggio.

TRESSOLDI 7 - Cresce di settimana in settimana il difensore centrale che per tanto tempo era rimasto in panchina. Legge bene ogni situazione e chiude anche nelle condizioni più complicate. Un muro.