Lecce - Sassuolo 0 - 1 | Neroverdi verso la salvezza

Bella vittoria del Sassuolo che si avvicina sempre di più all’obiettivo stagione che è ovviamente la permanenza in Serie A, con una serie ormai lunghissima di presenze nella massima serie. Al Via del Mare di Lecce i neroverdi giocano una buona partita, anche se complicata, chiudendo bene gli assalti avversari e punendo in maniera cinica i giallorossi.

IL MATCH - Partita apertissima e combattuta tra Lecce e Sassuolo. I padroni di casa si danno da fare e risultato spesso pericolosi, ma chi ha davvero la possibilità di passare in vantaggio è la squadra neroverde che al 18’ va al tiro con Bajrami, ma Falcone riesce ad opporsi. Ci prova poi Berardi solo due minuti più tardi mancando lo specchio della porta di pochissimo. Risponde il Lecce con Banda che manda sopra alla traversa, poi Tressoldi si mangia letteralmente il gol del vantaggio di testa sbagliando la mira. Non succede più nulla per tutto il primo tempo, con tanti errori individuali. Nella ripresa Baroni cambia subito la squadra, in particolare l’attacco, e la squadra di casa si fa subito vedere con Strefezza che però ancora una volta non inquadra lo specchio. Sembra essere entrato meglio in campo il Lecce, ma al 65’ è il neo entrato Thorstvedt a portare in vantaggio il Sassuolo: calcio d’angolo spettacolare di Berardi per la testa del centrocampista che approfitta anche di una deviazione di Hjulmand e il pallone entra in rete per lo 0-1. Il match rimane combattutissimo e il Lecce sfiora il pareggio all’82’ con Strefezza che manda di pochissimo sul lato. Anche il Sassuolo ha varie occasioni per raddoppiare, soprattutto con Berardi che più volte arriva nell’area avversaria. Il risultato però non cambia ed è vittoria di misura per i neroverdi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin (73′ Gonzalez), Hjulmand, Maleh (79′ Askildsen); Strefezza, Ceesay (46′ Colombo), Banda (46′ Oudin). A disp.: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Helgason, Ceccaroni, Voelkerling, Lemmens, Cassandro, Umtiti, Pezzella. All.: Marco Baroni.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi (60′ Thorstvedt), Obiang (60′ Lopez), Henrique; Berardi (94’ Ferrari), Defrel (60′ Pinamonti), Bajrami (83′ Ceide). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Alvarez, Ferrari, D’Andrea. All.: Alessio Dionisi.

ARBITRO: Sig. Baroni di Firenze.

RETI: 65′ Thorstvedt

NOTE: ammoniti 17′ Banda, 22′ Berardi, 35′ Obiang, 74′ Baschirotto.