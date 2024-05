Lecco-Modena 2-3 | Il Modena vince l'ultima partita stagionale e chiude al nono posto in classifica

Vince quest'ultimo test il Modena sul campo del Lecco, una partita che può valere come test già per la prossima stagione dove è arrivata la vittoria per 3 a 2 sul campo del Lecco già retrocesso, una vittoria molto meno sofferta di quanto il punteggio non possa far pensare, i canarini chiudono al 9° posto in coabitazione con Cosenza, Reggiana e Sudtirol.

Partono subito bene i ragazzi di mister Bisoli che passano in vantaggio dopo poco più di un minuto grazie a Strizzolo che ruba palla a Degli Innocenti che scivola mentre è l'ultimo uomo e allora l'attaccante dei canarini batte Melgrati sul primo palo. I padroni di casa reagiscono subito e sfiorano il pari con Inglese in due occasioni, prima con un tiro da fuori e poi con un colpo di testa neutralizzato da Gagno. Il Modena sfiora il raddoppio due volte, entrambe le occasioni arrivano a Magnino che prima non trova la porta con una girata e poi centra Melgrati dopo un grande assist di Strizzolo. Al 22' arriva il pareggio del Lecco, anche questo gol nasce da un'imprecisione della difesa, questa volta è Pergreffi a perdere palla sulla pressione di Sersanti che poi batte Gagno. Al 29' è di nuovo avanti il Modena che in contropiede trova un grandissimo gol di Bozhanaj che rientra sul destro e fa partire un capolavoro di tiro a giro imprendibile per Melgrati. Non passano neanche cinque minuti e il Modena cala il tris con Strizzolo, doppietta per lui, che viene pescato in area da Battistella, lasciato solo dalla difesa del Lecco.

Nella ripresa il Modena prova ad addormentare la partita e chiudere senza problemi l'ultima partita stagionale ma al 14' accorcia le distanze Buso che controlla un lancio, si libera di Riccio e batte Gagno, la partita è riaperta ma a sfiorare il gol è Magnino al 30' che centra la traversa dalla distanza, Melgrati non ci sarebbe potuto arrivare. Il secondo tempo è giocato a ritmi molto più bassi senza che si registrino squilli particolari da una parte o dall'altra, al 41' esce Gagno che si fa male dopo una caduta su un'uscita alta e Celjak impegna subito il subentrato Vandelli con un tiro dalla distanza provando a sorprenderlo.

Lecco - Modena 2 a 3 (1 a 3)

Lecco (4-3-3): Melgrati, Celjak, Degli Innocenti (1'st Crociata), Bianconi, Sersanti (27'st Lunetta), Salomaa (1'st Galli), Caporale (14'st Guglielmotti), Ioniță, Lepore, Inglese (1'st Novakovich), Buso. A disp.: Saracco, Smajlovic, Parigini, Frigerio, Ierardi, Tondi, Lemmens. All.: Malgrati.



Modena: Gagno (40'st Vandelli), Pergreffi, Palumbo (1'st Corrado), Magnino, Santoro, Zaro, Battistella, Riccio (33'st Cauz), Cotali, Bozhanaj (45'st Oliva), Strizzolo (33'st Manconi). A disp.: Seculin, Tremolada, Mondele, Di Stefano, Olivieri. All.: Bisoli.

Arbitro: Collu di Cagliari, assistenti: Severino e Ricciardi. 4° ufficiale: Iannello, VAR Fabbri e AVAR: Abisso.

Reti: 2'pt e 35'pt Strizzolo (M), 22'pt Sersanti (L), 29'pt Bozhanaj (M), 14'st Buso (L)

Note: 1' e 5' di recupero. Ammoniti Caporale, Sersanti e Crociata nel Lecco e Palumbo e Santoro nel Modena.