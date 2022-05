Lentigione - Athletic Carpi 2 - 0 | I biancorossi si fermano sul più bello, play off a rischio

Niente da fare per il Carpi, battuto a Sorbolo dal Lentigione (terzo in classifica, 80 punti in carniere) e di nuovo scavalcato in zona playoff. I biancorossi hanno sofferto più del dovuto il terreno sintetico dove il Lentigione di Serpini ha costruito buona parte della sua classifica, ma soprattutto l'oggettiva superiorità di un avversario che per mesi ha conteso il primo posto al Rimini, oggi promosso in serie C. Per i playoff si fa dura, perché la cattiva notizia della giornata oltre alla a vittoria della Correggese (4^) è quella del Mezzolara, che scavalca il Carpi al quinto posto. Per sperare nell' approdo ai playoff la squadra di Bagatti dovrà battere il Seravezza in casa e sperare soprattutto nella Tritium (ultima ma non ancora retrocessa) che giocherà a Budrio.

Partita difficile sin da subito. I gol, uno per tempo. I padroni di casa, bucano Ferretti con Esposito assistito da Caprioni. Ad inizio ripresa, al 5' corner di La Vigna ed inserimento del difensore goleador Zagnoni . Per i biancorossi tutto rimandato fra una settimana. Ma Bagatti - onesta come sempre la sua analisi - non è padrone del proprio destino. Toccherà pure dare un'occhiata a Correggese-Forlì. Non si sa mai.