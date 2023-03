Lentigione - Carpi 0 - 0 | Un punticino e qualche brivido per i biancorossi

La "voglia di vincere" espressa contro la Correggese sette giorni fa stavolta è rimasta solo nelle intenzioni. Per il Carpi niente bis al "Camp Nov" di Sorbolo, abituale terreno amico (in erba sintetica) del Lentigione. È finita 0-0, ed ai biancorossi, alla vigilia della sosta, prima del rush finale delle ultime sei giornate, va bene anche così, in attesa del posticipo Crema-United Riccione, con i romagnoli al quinto posto in caso di exploit in terra lombarda, con conseguente sorpasso proprio ai danni del Carpi. Si vedrà. Certo è, playoff sì o playoff no, questa stagione non passerà certo alla storia nè sara oggetto di dvd celebrativi per immortalarne partite più che dimenticabili, come quella giocata nel pomeriggio.

La cronaca non è ricchissima di emozioni. Piuttosto un brivido scorre sulla schiena dei tifosi ospiti quando dopo una ventina di minuti Rossini, di professione difensore, coglie una clamorosa traversa con una conclusione dalla lunga distanza. Il Carpi si scuote e prima della mezz' ora è solo un salvataggio sulla riga di Lattarulo a dire di no ad Arrondini. Qualche minuto dopo il centravanti biancorosso non arriva all'appuntamento col pallone su un invitante traversone di Castelli.

Nella ripresa è il Lentigione ad alzare i ritmi ed a mettere in difficoltà la retroguardia di Contini. Al 7' ancora pericoloso Rossini (carpigiano di nascita) di testa, salva Boccaccini a Balducci ormai superato. Finale tutto per i padroni di casa, che dopo un gol annullato, sfiorano il colpaccio al 37' con Cortesi ed in pieno recupero con Rossini. Resta lo 0-0, Contini si consola col secondo clean sheet di fila. Per agguantare i playoff, però, serviranno i gol. Prossimo impegno fra due settimane al Cabassi contro il Fanfulla.