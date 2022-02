Lucchese - Modena 0 - 0 | I canarini sbattono in Toscana, è solo pari

E’ solo un pareggio tra Lucchese e Modena. I padroni di casa si dimostrano ostici e agguerriti, mentre i canarini faticano a costruire il solito gioco e le occasioni scarseggiano.

IL MATCH - Partenza indiavolata della Lucchese che nei primi minuti prova a spingere fortissimo per cercare il vantaggio e al 6’ arriva già la prima grande parata a terra di Gagno su tiro di Picchi dal centro dell’area. Passano i minuti e i ritmi rimangono alti, con il Modena che riesce poi a portarsi in attacco e va in rete con Azzi, grazie ad un’imbucata di Tremolada, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Ora sono i canarini a tenere alto il pallone e a provare a fare male, ma i ritmi poi si abbassano leggermente ed è Collodel a provarci al 29’ dal limite, ma il suo tiro esce di poco al lato del palo. Nel finale di primo tempo sono i padroni di casa a spingere e al 42’ Semprini va vicinissimo al gol con un colpo di testa che sfiora il palo a Gagno battuto. Nella ripresa cambia subito qualcosa mister Tesser che inserisce Ogunseye al posto di uno spento Minesso. Anche se Gagno non deve fare sostanzialmente nulla, la Lucchese si fa sempre pericolosissima e arriva con facilità e velocità nell’area canarina. Allora Tesser cambia ancora prima dell’ora di gioco e inserisce Mosti e Duca al posto di Giovannini e Scarsella, nella speranza di un cambio di rotta. Al 62’ Ogunseye riesce ad entrare in area e ad andare al tiro, ma Coletta in uscita para sventando il rischio. Fatica il Modena a creare occasioni, una di queste arriva al 75’ quando Tremolada calcia una bella posizione dal vertice destro dell’area e Pergreffi di testa al centro dell’area non trova lo specchio della porta di pochissimo. All’84’ il Modena chiede due rigori nella stessa azione, prima per un fallo di mano degli avversari, poi per un fallo su Ogunseye in area, ma l’arbitro lascia giocare. All’88’ ci prova Ogunseye di testa, ma Coletta para a terra senza troppi patemi. Incredibile all’89’ Bachini, per spazzare via un pallone pericoloso, colpisce il palo rischiando l’autogol, ma il Modena non riesce ad approfittarne.

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Visconti (70’ Minala); Nannini, Picchi (51’ Frigerio), Collodel (82’ Tumbarello); Belloni (82’ Baldan); Semprini, Ubaldi (70’ Nanni). A disp.: Cucchietti, Quirini, Zanchetta, Gibilterra, D’Ancona, Babbi, Ruggiero. All.: Pagliuca

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6; Ciofani 6, Silvestri 6.5, Pergreffi 6.5, Azzi 6; Scarsella 6 (58’ Duca 6), Gerli 6.5, Armellino 6 (85’ Magnino s.v.); Tremolada 6.5 (85’ Longo s.v.), Giovannini 6 (58’ Mosti 6); Minesso 6 (46’ Ogunseye 6). A disp.: Narciso, Piacentini, Baroni, Oukhadda, Ponsi, Renzetti, Di Paola. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Giordano di Novara

NOTE: ammoniti Armellino.