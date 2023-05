Maranello - Solierese 0 - 1 | Gialloblù in finale

Il Maranello si ferma in Prima, per la Solierese invece il sogno continua. I ragazzi di Pavesi hanno vinto di misura grazie ad un gol arrivato solo ai tempi supplementari, ma sufficiente per andare in finale contro lo United Carpi domenica prossima.

Primo tempo abbastanza movimentato con un paio di occasioni per parte, poi nella ripresa la partita cala notevolmente e non succede praticamente nulla. Così si passa agli extra time e subito al 92’ è Feninno a segnare il gol della vittoria e a portare i suoi in finale.