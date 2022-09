Modena, Marsura: "Sono maturato tanto, voglio far parlare il campo"

Davide Marsura è tornato a Modena consapevole di aver lasciato un ricordo negativo ai tifosi canarini, ma nella sua volontà c’è di dimostrare di essere un giocatore ‘nuovo’: “So che i tifosi non sono felicissimi del mio ritorno, ma voglio dimostrare di essere cambiato tanto come persona e come giocatore, sono maturato e voglio far vedere in campo le mie qualità. Sono felicissimo di essere tornato e ho trovato un gruppo solido, oltre ad una società organizzata e ambiziosa”.

Ha parlato poi del suo passato: “A Carpi, nonostante la retrocessione, ho fatto un’esperienza molto positiva con Castori e ho preso molta fiducia in me stesso. A Brescia sono stato solo un anno, non sento particolarmente la prossima partita contro la rondinelle. A Pisa invece si potevano fare grandi cose ma il mercato di gennaio ha rovinato tutto e io non ho più trovato spazio da febbraio in poi a causa di un infortunio e del cambio di modulo. Ora voglio fare bene, ho già parlato con Tesser che è una bravissima persona e sono pronto a dare una mano”.