Masi Torello Voghiera - Castelvetro 1 - 1 | A Vanzini risponde Ferrara

Arriva un pareggio nella prima giornata del girone di ritorno per il Castelvetro che era ospite del Masi Torello Voghiera. Un gol per tempo per le due squadre che si sono spartite la posta in palio. A passare in vantaggio al 22’ è stata la squadra di casa con Vanzini, mentre gli ospiti hanno risposto al 68’ con Ferrara salendo così a 20 punti, ancora sei sopra alla zona play out e solo tre di distanza dalla Vignolese che occupa l’ultima posizione dei play off.