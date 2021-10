Masi Torello Voghiera - San Felice 3 - 1 | Tornano subito alla sconfitta i giallorossi

Squadra in casa

Squadra in casa Masi-Voghiera

Torna alla sconfitta il San Felice che aveva conquistato il primo punto domenica scorsa contro il Medicina e che è caduto di nuovo questo pomeriggio sul campo del Masi Torello Voghiera, squadra di alta classifica. Il primo tempo è dominato dai padroni di casa che si portano già sul 2-0 prima dell’intervallo. A sbloccare il risultato è Vanzini al 38’ a cui dà seguito il gol di Querella al 44’, a pochi istanti dal ritorno negli spogliatoi. Nella ripresa il San Felice riesce a non appesantire il passivo, ma solo fino all’84’ quando Gherlinzoni segna il tris per il Masi Torello e chiude definitivamente il risultato. A nulla serve il gol di Manfredini arrivato al terzo minuto di recupero, ormai troppo tardi per pensare a riaprire il match.