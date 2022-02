Medicina Fossatone - San Felice 1 - 0 | Match deciso da un rigore nel finale del primo tempo

Niente da fare per il San Felice che perde in casa del Medicina Fossatone ma non peggiora la sua classifica dal momento che tutte le dirette concorrenti rimangono a secco di punti. A decidere l’incontro è un rigore trasformato da Ferretti nel lungo recupero del primo tempo; nella ripresa poi la squadra giallorossa non riesce a trovare la via del gol e il match termina in favore dei bolognesi che rimangono attaccati alla Virtus Castelfranco al terzo posto in classifica.