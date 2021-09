Medicina Fossatone - Vignolese 1 - 3 | Finale incandescente nel bolognese

Vince la Vignolese che domina per tutta la partita e rimane sempre in vantaggio

Vittoria esterna della Vignolese che contro i bolognesi del Medicina Fossatone vincono per 3-1. Partono meglio i modenesi che al 28’ vanno in vantaggio grazie al rigore trasformato da Vaccari. Prova la reazione già alla fine del primo tempo la squadra di casa che non riesce a concretizzare. Nella ripresa comincia lo spettacolo vero: il Medicina comincia con grande aggressività e va più volte vicinissimo al pareggio, ma al 65’ commette un errore in difesa che consente a Benatti di recuperare palla, dribblare Santopolo e andare in rete per il raddoppio. Continua a provarci la squadra bolognese che accorcia le distanze con Ferretti di testa su assist di Castagnini. Nel finale si infuoca il clima e alcune decisioni arbitrali lasciano perplessi i padroni di casa che, nell’incredulità, subiscono al 94’ anche la terza rete.