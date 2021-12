Medicina Fossatone - Virtus Castelfranco 1 - 1 | I modenesi la recuperano nel finale

Pareggio esterno per la Virtus Castelfranco che si fa raggiungere in classifica dal Castenaso. Il match del ‘Bambi’ è molto combattuto fin dai primi minuti e appena pochi secondi dopo il fischio d’inizio i biancogialli passano già in vantaggio con Rivi, ma il gol viene annullato per fuorigioco millimetrico. Ancora lo stesso numero nove sfiora la rete colpendo una traversa poco dopo, ma al 7’ arriva il vantaggio per i padroni casa con Selleri che ci prova da fuori area e sorprende Trenga mandando la palla in rete.

Ora i bolognesi si chiudono per cercare di mantenere il vantaggio e la Virtus ci prova in tutti modi sia nel finale di primo tempo, sia nella ripresa, ma sembra che il gol non debba arrivare. La squadra di Conte però non molla, nonostante la giornata poco brillante, e all’86’ riesce a conquistare il pareggio con Monnolo che, appena entrato, mette il pallone alle spalle di Palermo e regala un punto ai suoi.