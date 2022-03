Mezzolara - Athletic Carpi 0 - 0 | Pareggio in bianco per un Carpi tosto ma spuntato

Finisce senza reti e senza troppe emozioni allo "Zucchini" di Budrio. Il Carpi di Bagatti ferma sullo 0-0 la quarta forza del torneo e si tiene in corsa per un posto playoff. Risultato giusto quello contro un Mezzolara fisico e deciso, cui i biancorossi hanno risposto con le stesse armi, con un'intensità ed una determinazione da grande squadra, fornendo una prova difensiva quasi perfetta. Tuttavia la squadra di Bagatti non è mai riuscita a rendersi pericolosa in avanti, col Mezzolara che si avvalso di un terreno gibboso ed irregolare che ha impedito in ogni caso il fraseggio agli avanti biancorossi.

Taccuini rigorosamente bianchi nel primo tempo, avaro di emozioni e cronaca scarna anche bella ripresa. Lo spettacolo puro è mancato, è stata una di quelle gare che oggi si definiscono "sporche" e che nessuna delle due contendenti sono riuscite a "ripulire" con delle giocate di qualità. Difese ferree e compatte, spazi stretti ed attaccanti a corto di rifornimenti. Lo zero a zero è una logica conseguenza. A Bagatti tuttavia il punto sta benissimo ed ancor più la prestazione della squadra, che ha eseguito a dovere i comandamenti del tecnico fiumalbino, che è quindi soddisfatto. L'autostima cresce, equilibrio pure, pian piano arriverà anche la brillantezza nelle giocate. Domenica sosta per il torneo di Viareggio. Ma manca solo l'ufficialità per l'impegno esterno (gara secca) del Carpi sul campo del Follonica Gavorrano per i quarti di finale di Coppa. I toscani hanno chiesto l'anticipo, il club del presidente Lazzaretti si è detto d'accordo. Si aspetta solo l'imprimatur della Lega Dilettanti.