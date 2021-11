Milan - Sassuolo 1 - 3, le pagelle | Scamacca torna grande, Berardi ancora a segno contro il Milan

Squadra in casa

Ecco le pagelle di Milan - Sassuolo 1-3:

MILAN (4-2-3-1): Maignan 4.5; Florenzi 5.5 (69′ Pellegri s.v.), Kjaer 5, Romagnoli 4, Theo Hernandez 6; Bennacer 5.5 (61′ Tonali s.v.), Bakayoko 5.5 (46′ Kessie 5.5); Saelemaekers 5.5 (81’ Kalulu s.v.), Diaz 5 (46′ Messias 5.5), Leao 5.5; Ibrahimovic 6.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6.5; Muldur 6.5, Ayhan 6.5, Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 6.5; Matheus 7 (80’ Toljan s.v.), Lopez 6.5, Frattesi 6.5 (80’ Harroui s.v.); Berardi 7.5 (80’ Traore s.v.), Scamacca 7.5 (59′ Defrel 7), Raspadori 7.

MIGLIORI TODAY

SCAMACCA 7.5 - Torna determinante l’attaccante neroverde che segna un bellissimo gol solo due minuti dopo lo svantaggio dei neroverdi e poi costringe all’autogol Kjaer con un altro tiro velenoso. Più volte va vicino al terzo gol.

BERARDI 7.5 - Quando vede il rosso non riesce a trattenersi e sfodera prestazioni sensazionali. Il suo gol è qualcosa di meraviglioso, soprattutto per come è stato capace di saltare l’uomo.