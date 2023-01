Milan - Sassuolo 2 - 5 | I neroverdi tornano grandi a San Siro

Match da incorniciare per il Sassuolo che esce da un lungo periodo di difficoltà andando a spadroneggiare a San Siro contro un Milan nervosissimo. Inutile dire chi sia stato l'eroe di giornata, colui che quando vede rossonero si carica più che mai: Domenico Berardi!

IL MATCH - Primo tempo giocato ad altissimi ritmi a San Siro tra Milan e Sassuolo. All’8’ i rossoneri passano già in vantaggio con Giroud che di esterno fa un pallonetto sul secondo palo su cross di Hernandez: dopo aver controllato al VAR il gol viene però annullato per fuorigioco dell’attaccante francese. Il Sassuolo allora reagisce dopo il pericolo scampato e attacca con continuità trovando il vantaggio al 19’ con una splendida rete di Defrel, propiziata da un numero del talento numero 25: Berardi entra in area sulla destra, vede Defrel davanti alla porta, gli serve un pallone filtrante che taglia fuori due difensori e il francese deve solo toccare la sfera per mandarla in rete. Passano poi solo due minuti e arriva anche il raddoppio: ancora Berardi che scambia in velocità dentro all’area con Frattesi liberando l’attaccante completamente solo davanti a Tatarusanu sulla destra della porta e il tiro potente a incrociare non viene intercettato dal portiere di casa. Le emozioni sono solo all’inizio, perché al 24’ il Milan accorcia con Giroud che di testa vince lo scontro con Erlic e manda in rete un cross di Calabria. Buon momento ora per la squadra di Pioli che però subisce ancora ed è 3-1 per il Sassuolo: a segno questa volta va Domenico Berardi che di testa trasforma un calcio d’angolo battuto da Troarè: gol numero 11 per il giocatore neroverde ai rossoneri. Al 35’ prova a riaprire tutto Rebic che però non trova la porta da buona posizione e il primo tempo termina 3-1 tra il nervosismo generale in campo. Parte il secondo tempo e il Sassuolo conquista un calcio di rigore con Laurientè che viene atterrato in area da Calabria: sul dischetto va lo stesso attaccante neroverde che al 48’ cala il poker. Al 54’ gol del Milan con Rebic, ma anche questa volta viene annullato per fuorigioco. La partita diventa sempre più nervosa, ma il Sassuolo mantiene il controllo. Al 79’ cinquina per il Sassuolo: ancora Berardi ruba un ottimo pallone sulla trequarti e serve Henrique che davanti alla porta non sbaglia. Risponde il Milan con Origi che, due minuti più tardi, calcia da fermo da fuori area e la mette sotto all’incrocio dei pali. Rischia tanto ora il Sassuolo che si abbassa troppo negli ultimi minuti, ma alla fine, tra la tensione generale, il risultato finale è 5-2 per i neroverdi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic (70' Pobega); Saelemaekers (70' Messias), De Ketelaere (46' Leao), Rebic (70' Origi); Giroud. A disp.: Vasquez, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Brahim, Kjaer, Thiaw, Vranckx. All.: Stefano Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Rogerio, Erlic, Tressoldi, Marchizza (46' Kyriakopoulos); Frattesi (77' Thorstvedt), Obiang; Berardi (84' Ferrari), Traorè, Laurientè (77' Henrique); Defrel (77' Alvarez). A disp.: Pegolo, Russo, Harroui, Ferrari, Ceide, Lopez, D’Andrea. All.: Alessio Dionisi

ARBITRO: sig. Giua della sezione di Olbia

RETI: 19' Defrel, 21' Frattesi, 25' Giroud, 30' Berardi, 47' Laurientè (rig.), 79' Henrique, 81' Origi

NOTE: ammoniti Tonali, Rebic, Calabria, Krunic, Obiang, Kyriakopoulos, Frattesi